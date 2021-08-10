علي ربيع في مرمى الانتقادات بعد زواجه سراً.. الجمهور يتعاطف مع طليقته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض الفنان علي ربيع لهجوم عدد من متابعيه بعد انتشار خبر زواجه للمرة الثانية، ما حاول إخفاءه تجنباً لنيران الانتقادات.

ودافع عدد من المتابعين عن طليقته ندى محمود التي انفصل عنها بعد خلافات حادة بينهما، وهي الزيجة التي نتج عنها طفلته الوحيدة مليكة.

وفي سرّية تامة، أقام الفنان المصري حفل زفافه في القاهرة، في حضور عدد من أصدقائه والمقربين منه، وكان من بينهم أحمد الشامي، وكرم جابر، وطالبهما بعدم نشر صور أو فيديوات بسبب وفاة دلال عبدالعزيز. يذكر أنّ ربيع جسّد بطولة مسلسل “أحسن أب” الذي عُرض في النصف الأول من الموسم الرمضاني الماضي 2021، وشاركته هاجر أحمد البطولة مع سامي مغاوري والطفل كريم حسين.