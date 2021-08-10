داليا مبارك تشوق الجمهور لديو مع هذا الفنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة السعودية، داليا مبارك، لطرح “ديو” غنائي مع مواطنها الفنان بدر الشعيبي، في أول عمل فني يجمعهما، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مبارك، عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، مقطع فيديو لها ظهرت خلاله أثناء إجرائها مكالمة فيديو مع بدر الشعيبي، وأثناء المكالمة قامت بغناء إحدى أغانيها، وردد معها بدر تلك الأغنية.

شوقت الفنانة السعودية الجمهور إلى “الديو” الغنائي، الذي يجمعها مع الشعيبي، إذ يبدو أنهما اختارا له اسم “ممكن”، حيث دونت على الفيديو جملة “يمكن ناوين على شر أنا وبدر”، كما علقت على الفيديو موجهة حديثها إلى الجمهور قائلة: “يمكن؟.. جاهزين وأنتوا”.

وانهالت التعليقات على الفيديو الذي نشرته داليا، من المتابعين الذين عبروا عن شوقهم لسماع “الديو” الغنائي الذي يجمع داليا وبدر الشعيبي، فيما توقع آخرون أن تكون الأغنية قوية جداً، وستحدث ضجة كبيرة لدى طرحها.

وكانت الفنانة السعودية قد طرحت، في مايو الماضي، أغنيتها “اللي يمشي عادي”، والتي تُعتبر أولى تجاربها الغنائية باللهجة المصرية، وذلك عبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”، ولاقت الأغنية إعجاب جمهورها عبر “السوشيال ميديا”، حيث حققت نسبة مشاهدة عالية بمجرد طرحها، وتقول بعض كلمات الأغنية: “اللي يمشي يمشي عادي مش هنزعل يوم عليه، واللي باقي أغلى حضننا دا أولى بيه، فوق دماغنا مكانو عالي، وف عيونا بنداريه، محنا عشنا لناس باعونا كلنا أخدنا اييه”.

بينما يستعد بدر الشعيبي لعرض مسرحية جديدة تحمل اسم “الأرانب”، بداية الشهر المقبل، إذ نشر الشعيبي، عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، صورة البوستر الرسمي الأول لمسرحية “الأرانب”، ظهر خلالها يتوسط مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، وجميعهم يرتدون ملابس تشبه إلى حد كبير ملابس الصيد، وفي الخلفية صورة أرنب.

وأظهر “البوستر” الرسمي للمسرحية أنها من فكرة وإخراج وألحان بدر الشعيبي، كما كشف عن أسماء أبطال المسرحية، وهم: بدر الشعيبي، فهد الصالح، ناصر عباس، ناصر الدوسري، عبدالرحمن اليحيوح، كفاح الرجيب، أحمد بن حسن، وغرور صفر.

وأعلن الفنان السعودي عن موعد ومكان عرض مسرحيته الجديدة، حيث علق على صورة “البوستر” التي نشرها، قائلاً: “مسرحية الأرانب على مسرح الشيخ دعيج الخليفة الصباح في جمعية شرق بالكويت”، موضحاً أن الجمهور يمكنه الحجز حالياً “أونلاين” لحضور العرض الأول، الذي سيبدأ 9 سبتمبر المقبل.