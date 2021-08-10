إنتهاء أزمة بلقيس في مصر وأول تعليق منها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إنتهت أزمة النجمة بلقيس فتحي مع نقابة الموسيقيين في مصر، والتي كانت قد أصدرت قراراً بمنعها عن الغناء في مصر لغناءها في حفل دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وتوصل الطرفان لحل لإنهاء سوء التفاهم والخلاف الذي حدث بينهما، وهو ما دفع النقابة لإعادة التعامل معها مجدداً.

وفي أول تعليق لها، كشفت بلقيس، في بيان، أن موقفها قانوني، وأن حفلها المقبل بدار الأوبرا المصرية، المقرر إقامته الخميس المقبل، سيكون في موعده، وأن الأزمة التي حدثت لا تتجاوز سوى مجرد اختلاف بسيط في أمور خاصة بتصاريح حفل أمس، الذي أقيم بنادي الجلاء بمصر الجديدة، وأنها لم تصعد أمس على خشبة المسرح قبل أن تطمئن إلى أن كل الإجراءات سليمة، والحصول على تصريح الحفل، وأنها مستحيل أن تتجاوز أي قوانين في أي حفل غنائي قدمته في الوطن العربي وفي مصر.

وأضافت بلقيس: “مصر بلدي وأنا ابنتها ولا يعقل أن أتجاوز قانونا مصريا، والحفل أمس خرج بشكل رائع، وكنت سعيدة جدا باستقبال الجمهور المصري والاحتفاء بي، وقدمت عددا من الأغنيات الجديدة التي ستصدر في ألبومي، وأهديت جمهور الحفلة أمس إحدى مفاجآتي الفترة المقبلة، وهو غناء الأغنية المصرية التي سجلتها منذ فترة قريبة وستطرح خلال الأيام المقبلة وهي أغنية (دبلوماسي)، وستصدر بعد انتهاء حفلي الغنائي المقرر إقامته الخميس المقبل بدار الأوبرا المصرية”.

ومن المقرر أن تقام حفلة بلقيس، الخميس المقبل، في الأوبرا في موعدها، دون أي تغيير، وتقدم خلالها باقة من أهم أغانيها بجانب عدد من الأغاني لكبار المطربين، كما تستمر في مزوالة نشاطها في مصر بشكل طبيعي خلال فترة تواجدها، سواء في إقامة الحفلات أو العمل على مشروعات غنائية جديدة.