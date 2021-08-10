في أول تعليق لها بعد رحيل والدتها.. دنيا سمير غانم تفطر القلوب بكلماتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها الفنانة المصرية القديرة دلال عبد العزيز، كتبت النجمة دنيا سمير غانم منشوراً مؤثّراً عبر حسابها الشخصي في موقع الصور والفيديوهات «إنستغرام»، قالت فيه: “ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلاً بقيت يتيمة من غيرك يا أمي”.

وأضافت: “إنتي علّمتيني الرضا وأنا راضية وعلّمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله”.

وكشفت دنيا عن آخر كلمة سمعتها من والدتها الراحلة، قائلةً: “آخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله”.

وأكملت: «أنا مش زعلانة لأني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ ومع بابي حبيبي لأنكم خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني أوي».

واختتمت بالقول: «بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمّني عليكم ويصبّرني… ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلى الناس».

وكانت دلال عبد العزيز قد فارقت الحياة عن عمر ناهز 61 عاماً متأثرةً بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا بعدما ظلت في المستشفى أكثر من ثلاثة أشهر بدون تحسن يُذكر.