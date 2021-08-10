مناجاة من القلب لأحمد العوضي بعد مغادرة ياسمين عبد العزيز للمستشفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد العوضي، زوج النجمة ياسمين عبد العزيز، دعاءً عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دعا فيها المولى عز وجل بأن يصرف الوباء عن الجميع، قائلًا: “تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير”.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد غادرت المستشفى، بعدما تحسنت حالتها الصحية، ووافق الأطباء على إستكمال علاجها بالمنزل.

وخضعت عبد العزيز لجراحة تضارب الاقاويل بشانها وأيضاً بشأن حدوث خطأ طبي خلالها.

وأكد زوجها، العوضي أن حالتها تحسنت بشكل ملحوظ، ولكنها ستستكمل علاجها في المنزل تحت إشراف الأطباء، وأن الزيارة ممنوعة عنه.