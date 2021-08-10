فيديو وصور.. لوحة خداع بصري تجمع دلال عبدالعزيز وسمير غانم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان التشكيلي المصري شريف ويليام، صورة "خداع بصري" تجمع دلال عبدالعزيز، وسمير غانم "تخليدا لقصة الحب" التي جمعت الثنائي الراحل.

وتجمع اللوحة وجه الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، واستغرق تنفيذها يومين كاملين بحسب الفنان شريف ويليام.

"عبر الفنان التشكيلي عن حزنه لرحيل دلال عبدالعزيز، ففور معرفته بخبر رحيلها بدأ تنفيذ اللوحة التي استغرقت منه يومين كاملين، لتجمعها اللوحة بحبيب العمر كما جمعهما الفن والحب والموت"، كما تقول صحيفة "اليوم السابع" المصرية.





وأوضح شريف ويليام أن "الأمر لم يتطلب وقتًا كبيرًا لكنه احتاج لمجهود ودقة في التنفيذ" حيث قام بعمل تصميم اللوحة لكي يمكن من يراها من رؤية لوحتين لشخصيتين في عمل فني واحد، تجميع الخشب وتثبيته ثم البداية في رسم البورتريه الأول تطلب 24 ساعة حتى انتهائه وجفافه، ثم بدأ في رسم البورتريه الثاني من زاوية أخرى للخشب في اليوم التالي.





وكشف لـ"اليوم السابع" أن تأثره بالفنانين الراحلين لم يكن بسبب أعمالهما الفنية فحسب، بل أراد ترجمة قصة حبهما التي استمرت لسنوات عديدة بدون أي خدوش أو رواسب للحياة كي تعكر صفو حياتهما، وأشار إلى أنه ترجم هذه المشاعر في اللوحة برسم الملامح في المرحلة العمرية المتقدمة لهما توثيقًا لما مرا به من زمن وحكايات عشناها معهما، وأضاف أن الصورة المتأصلة في أذهان الكثيرين عن الراحلين تكون آخر صورة لملامحهم قبل وفاتهم وانتقالهم للحياة الأخرى.





رحلت دلال عبدالعزيز، السبت 7 أغسطس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 61 عاما.

وفي 30 أبريل الماضي، بدأ الفصل الحزين في حياة دلال عبدالعزيز، إذ أصيبت بفيروس كورونا، وأجبرها المرض على الابتعاد عن الأضواء، وبعد حوالي 100 يوم، فارقت عالمنا، تاركة بصمة إنسانية وفنية خالدة.