شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى خطاب تنضم لمسلسل "منورة بأهلها" مع ليلى علوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة سلوى خطاب على المشاركة فى بطولة مسلسل "منورة بأهلها" للنجمتين ليلى علوى وغادة عادل، حيث بدأ مخرجه تصويره، وانتهى من 3 أيام كاملة، وجارٍ استكماله خلال الأيام المقبلة.

وينتمى العمل لنوعية الـ10 حلقات، وهو من تأليف محمد أمين راضى، وتم التعاقد من قبل مع كل من الفنانين أحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وباسم سمرة ومن المفترض أن يتم تحديد موعد نهائي لعرضه قريبًا.

وانطلق تصوير العمل الأيام الماضية فى العديد من الأماكن بالقاهرة وجمعت المشاهد الأولى بين ليلى علوى وباقى فريق العمل، وتوقف التصوير حالياً بسبب تغيير الديكورات.

وكانت أخر أعمال سلوى خطاب فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "وكل ما نفترق" الذى عرض على قناة الحياة، من بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.