“قماش الأنتريه حكاية يا نجم” .. عمرو سعد يثير الجدل بهذه الإطلالة – شاهد ماذا أرتدي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 08:43 صباحاً - أحدث الفنان عمرو سعد ضجة كبيرة بسبب إحدي إطلالاته والصورة التي التقطت له عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث أطل مرتديًا زي مطبوع بالكامل ينتمي إلي نوعية الأزياء الأفريقية التقليدية للرجال التى تتميز بألوانها المتداخلة المُبهجة، ولكن عدم إعتياد الجمهور علي مثل تلك الإطلالات عرّض الفنان للكثير من التعليقات الساخرة.

ومن بين التعليقات التي تلقاها: “أنت قالع الستارة ولابسها يا نجم”، “إحنا ابتدينا نتوغوش عليك يا فنان بعد مسلسل ملوك الجدعنة“، و “ده ترينج ولا بيجاما ولا قميص ولا جلابية صعيدي”، و “فنان الطقم ده منين بدور عليه مش لاقيه”، “قماش الأنتريه حكاية يا نجم”، “أنت ليه لابس فرش الكنب يا نجم”، و”حد يلبس ستاير البيت برضو” وغيرها.

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هذا وقد حرص الفنان عمرو سعد، على نعي الفنانة دلال عبد العزيز، التي توفيت صباح السبت، بعد دفنها، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك».

ونشر عمرو سعد، مشهد من مسلسله «ملوك الجدعنة»، الذي عرض في رمضان 2021 الماضي، والذي يعد الأخير للفنانة الراحلة، وهو مشهد موتها، الذي جسدته في المسلسل.

ففي شهر رمضان الماضي، طلت الفنانة الراحلة، على جمهورها في دور “عطية”، أم تعيش في منطقة شعبية، أنهكتها ظروف الحياة وضيق الحال. بينما يحاول ابنها الوحيد “سرية”، الذي قام ببطولته الفنان عمرو سعد، في كسب رزقه بصعوبة.

وشهدت الحلقة الـ 18 من المسلسل، للنجمين مصطفى شعبان، وعمرو سعد مشهدا مؤثرا، للفنانة دلال عبد العزيز. وانتهت الحلقة بوفاة عطية، التي ودعت ابنها سرية ونظرت إلى السماء وابتسمت وهي تتحدث عن جمال ما ترى في لحظاتها الأخيرة في مشهد أبكى الجمهور بشدة لتعيد اليوم إلى الاذهان هذا المشهد من جديد.

وعلّق عمرو سعد على مقطع الفيديو قائلًا: «أشوفك بخير يا حبيبتي». وكأن المشهد يعيد نفسه مرة أخرى، إلا أن «عطية»، وهي الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ترحل عن عالمنا، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي.

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