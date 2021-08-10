تعرف على آخر تسجيل صوتي لدلال عبد العزيز قبل رحيلها من العناية المركزة – شاهد بالفيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 08:43 صباحاً - أرسلت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز رسالة صوتية، مباشرة قبيل مرضها ثم وفاتها لاحقا بالمستشفى، لمتصلة كانت تتحدث معها حول طفلة موهوبة (اسمها نور) من متحدي الإعاقة ومريضة بمرض نادر.

وقالت الفنانة الراحلة من خلال الرسالة الصوتية: “هاقول لدنيا، ودنيا لو شافت الفيديو ده هتتقطع لأنها بتحب الأطفال بصفة عامة، وبالذات من هم في مثل ظروف نور”.

وتابعت الفنانة الكبيرة الراحلة: “ربنا يشفي نور ويقوي أمها على تربيتها، هي دنيا بتصور لكن هخليها تحدد يوم، ونخلي نور تجيلها التصوير ونعملها مفاجأة حلوة ويوم جميل علشان نسعدها”.

وكانت الراحلة تتحدث عن الطفلة نور بعد تداول قصتها عبر بعض الصحف المصرية، حيث أطلقت عليها الصحافة المصرية “ملكة الكرسي” وذلك بعد عمل قصص إنسانية مصورة بالفيديو عن الطفلة نور (11 عاما)، وهي من متحدي الإعاقة ومريضة بمرض نادر يؤثر على الحركة، ولكنها تهوى الغناء والاستعراض من على الكرسي المتحرك الخاص بها، كما أنها بطلة في السباحة، وفي الفيديو أشارت الطفلة الجميلة إلى أنها تعشق الفنانة دنيا سمير غانم وتتمنى أن تلتقى بها.

وبمجرد أن رأت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز الفيديو الخاص بالطفلة نور تأثرت تأثرا كبيرا وأرسلت رسالة صوتية تؤكد فيها أنها ستخبر ابنتها دنيا لترتب لقاء يجمعها بالطفلة نور.

100 يوم في العناية المركزة

أكثر من 100 يومً مرت على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وهي في غرفة العناية المركزة، إثر إصابتها بفيروس كورونا، مع استمرار إخفاء نبأ وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم عنها، وهو ما أثار الكثير من التكهنات حول حالتها الصحية قبل وفاتها.

المريضة لا تعلم شيئًا عن زوجها

وكشف مصدر طبي في تصريحات خاصة أن الفنانة دلال عبد العزيز أتمت 100 يوم منذ دخولها غرفة العناية المركزة.

وأضاف المصدر الطبي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الفنانة المصرية كانت تقضي فترة علاجها في إطار قيود صارمة اتخذت للحفاظ على سلامتها، مؤكداً أنه قبل أن يفارق زوجها الحياة لم تستطع زيارته لوداعه؛ لأن ذلك سيزيد من صعوبة حالتها الصحية حال إخبارها بالأمر.

وهذا ما أكدته أيضاً الفنانة لبلبة، أنها و النجمات صديقات دلال عبد العزيز، مثل ميرفت أمين وغيرهن، كُنَ يتكتمنَ مع ابنتيها، ويمثلنَ أمامها أن زوجها سمير غانم مازال على قيد الحياة، في أيامها الآخيرة، حيث منعت عنها قنوات التليفزيون والأخبار، وتم الاستعاضة عنها بعرض الأفلام المُسجلة لها.

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