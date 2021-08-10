الفنان المصري حسن يوسف يكشف سر عدم تغسيل شمس البارودي جثمان دلال عبد العزيز

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

كشف الفنان المصري، حسن يوسف، سر عدم عدم تغسيل زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي لجثمان دلال عبد العزيز.



وأكد في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المصرية أن زوجته شاركت في تغسيل جثمان والدته ووالدتها فقط، ثم مرضت بعدها لما يقارب الشهر.

وتابع أن إحدى صديقاتها أخبرتها أن جسدها أصبح لا يتحمل تغسيل جثامين.

وأكد أنه وهي ترحما على روحها وصليا عليها، وقرآ لها القرآن الكريم في منزلهما.

وأكد حسن يوسف أنه برحيل الفنانة دلال عبد العزيز فقد الوسط الفني "عنصر من عناصر الخير المعروفة بطيبتها الشديدة، وفنانة وزميلة عزيزة".

كما دعا الله تعالى أن يكون بعون ابنتيها الفنانتان، دنيا وإيمي سمير غانم، وأن يبارك الله في أزواجهما، الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان.

وتوفيت دلال عبد العزيز، يوم السبت، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد صراع مرير مع فيروس "كورونا" المستجد استمر قرابة 100 يوم.

تقدم تشييع جنازته من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، وأزواجهما رامي رضوان وحسن الرداد.

وشارك في تشييع جنازة دلال عبد العزيز العديد من الفنانين، مثل إلهام شاهين وسمير صبري ورشوان توفيق ودنيا الشربيني ودرة وزوجها وأحمد زاهر وابنتيه وهنا الزاهد والإعلامية هالة سرحان وآخرون.