شكرا لقرائتكم خبر عن بقيت يتيمة من غيرك يا أمى.. دنيا سمير غانم تنعى دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكلمات مؤثرة نعت الفنانة دنيا سمر غانم، والدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة: "ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي، أنت علمتينى الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول علي كل حاجة "الحمد لله".

وتابعت: "وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت "الحمد لله"، أنا مش زعلانة لأنى عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف، ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا.. أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني اوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني.. ربنا يرحمكوا و يسعدكوا يا حبايبي يا أغلي الناس".

كانت قد سادت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني وخارجه، بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد حجزها في المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالتها الصحية خلال هذه الفترة حتى أعلن زوج ابنتها الاعلامى رامى رضوان سلبية المسحة، ولكن المضاعفات التي نتجت لديها بسبب الفيروس لم تتركها وأصبح لديها صعوبة في التنفس لترحل وتترك حزن كبير لدى جمهورها في الوطن العربى.