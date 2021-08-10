شكرا لقرائتكم خبر عن لمى كتكت ابنة خالد الصاوى بـ"تماسيح النيل" فى ثانى تعاونها مع سامح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة لمى كتكت لـ"الخليج 365"، إنها تجسد ضمن أحداث فيلم "تماسيح النيل" دور ابنة الفنان خالد الصاوى، معربة عن سعادتها بالعمل معه وتتمنى أن ينال دورها إعجاب متابعى الفيلم بعد طرحه، مضيفة أنها سعيدة بالتعاون للمرة الثانية مع المخرج سامح عبدالعزيز بعد مسلسل "حرب أهلية" الذى تم طرحه في موسم رمضان الماضى، معلقة: "دائما أتعلم منه طول الوقت وأمشى بنصائحه الإخراجية".

لمى كتكت، هى ابنة الفنانة أمل رزق، والمنتج الكبير الراحل إسماعيل كتكت، وسبق وشاركت فى عدة أعمال فنية منها "الماء والخضرة والوجه الحسن"، للمخرج يسرى نصر الله، وبطولة النجوم ليلى علوى ومنة شلبى وباسم سمرة.

فيلم "تماسيح النيل" يشارك في بطولته كل من الفنان خالد الصاوى، حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسى وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.





وكانت آخر أعمال الفنانة لمى كتكت في السينما فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" بطولة ليلى علوى ومنة شلبى وباسم سمرة وصابرين، ومحمد فراج وأحمد داود وإنعام سالوسة ومحمد الشرنوبى، ومن تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج يسرى نصر الله، وتدور أحداثه حول حياة عائلة الطباخ المخضرم الذى يجسده علاء زينهم، يعيش فى منزل أثرى مع زوجته إنعام سالوسة وأبنائه باسم سمرة وأحمد داوود، ويعمل جميع أفراد العائلة فى مهنة الطبخ، ولكن تبدأ المشاكل تعرف طريق حياتهم بسبب طمع محمد فراج فى الحصول على المنزل وهدمه وإنشاء مكان لبيع الأطعمة الجاهزة بدلا منه، ويبدأ يغريهم بعرض مبالغ كبيرة من المال عليهم ولكن الأب يرفض بشدة بيع منزله.





وشاركت مؤخرًا الفنانة لمى كتكت في مسلسل "حرب أهلية" تم طرحه في موسم رمضان الماضى، وهو من بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وعرض على قناة سى بى سى، وسى بى سى دراما .