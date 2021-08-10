شكرا لقرائتكم خبر عن 72 مليون دولار فى 3 أيام لـ فيلم الأكشن الجديد The Suicide Squad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم الأكشن والإثارة الجديد The Suicide Squadتحقيق الإيرادات العالية بالرغم من طرحه بـ دور العرض المختلفة منذ 3 أيام، لتصل إيراداته إلى 72 مليونًا و200 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

وأنقسمت إيرادات فيلم The Suicide Squad بين 26 مليونًا و500 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و45 مليون و700 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم الأكشن والإثارة The Suicide Squad الجديد نجح في حصد إيرادات جيدة بعد تصنيفه للكبار فقط، ليقلل نسب الإيرادات التي كان من المرجح ان تتخطي 30 مليون دولار محليًا في الافتتاحية الأولى.

فيلم The Suicide Squad، من بطولة مارجو روبي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان الذي استوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.

واستوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.