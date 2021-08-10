بعد عقد قرانها.. تعرفوا علي شقيقة الإعلامية ياسمين الخطيب التى أذهلت الجميع بجمالها .. لن تتخيلوا مدى الشبه بينهما !

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 06:50 صباحاً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن الأضواء ، ومن بين هؤلاء الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب التي ظهرت مؤخرًا أختها التي لا يعرفها الجمهور.

حيث نشرت “ياسمين”، صورة لها مع شقيقتها، عبر موقع التواصل (إنستجرام)، ليتفاجئ الجمهور بجمالها الشديد وبالتطايق الشكلي بينهما، فبدت وكأنها أمام المرآه، بحسب تعليق أحد المتابعين وأكتفت الإعلامية بالإشارة إلي شقيقتها والتعليق بإيموجي “تميمة زرقاء” لمنع العين والحسد.

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هذا وقد احتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب، مساء الأحد، بعقد قرانها على رجل الأعمال رمضان حسني بأحد فنادق بالقاهرة، وعلى يد «مأذونة».

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديو لعقد القران، وظهرت “ياسمين” وهي تعقد قرانها على رجل الأعمال رمضان حسني، على يد “مأذونة”.

وأثناء عقد القران سألت ياسمين “المأذونة”: “اشمعنى أبو حنيفة”، وبعدها تم استكمال إجراءات عقد القران.

وحضر الحفل الأهل والأصدقاء المقربين، ومن بينهم الفنان “محمد شاهين”، وظهرت ياسمين في حفل زفافها بفستان أنيق.

ياسمين الخطيب هي كاتبه وفنانة تشكيلية ومقدمة برنامج “ونقول كمان” على شاشة النهار الفضائية، وهو برنامج اجتماعي ترفيهي، أما زوجها هو رجل الأعمال رمضان حسني فهو يمتلك شركة لإنتاج الأغاني.

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