بدور البراهيم بإطلالة جريئة بفستان احمر مكشوف.. وما علاقة هند القحطاني؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 06:50 صباحاً - فاجأت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، متابعيها وجمهورها بإطلالة جريئة حيث ظهرت وهي ترتدي فستان أحمر ضيق ومكشوف من الذراعين والصدر.

وأظهر الفيديو الذي نشرته “البراهيم” على حسابها في “سناب شات” وهي تتحدث عن التغيير في ملابسها، لافتة إلى أنها لن تستطيع تصوير الفستان حتى “لا أصير تريند في السعودية”، حسب تعبيرها.

غير ان بدور البراهيم عادت واستعرضت الفستان الذي كانت ترتديه لحضور إحدى المناسبات العامة على ما يبدو، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها.

وقد اثار الفيديو تفاعلا واسعا على مواقع التواصل حيث اتهمها الكثيرين بالتناقض فيما قارن اخرون بينها وبين مواطنتها هند القحطاني خاصة وانها كانت من اشد منتقديها.

وكانت بدور البراهيم قد كشفت قبل ذلك عن تفاصيل خضوعها لتجميل في وجهها وشفتيها حيث نشرت صورة من داخل عيادة الطبيب، توثق ما كان عليه وجهها قبل الخضوع لتجميله وكذلك “الشفاه”، معبرة عن انبهارها بالنتيجة.

وقالت معلقة : “هذا قبل بنات.. روعة وجهي طلع فظيييع.. سويت شفتي مع إني ترددت كتير طلعت تجنن وخطط وجهي طلعت النتيجة تجنن”. وأكدت البراهيم أن إقدامها على تلك الخطوة من أجل الظهور بشكل أفضل في مناسبة زواج الإثنين لم تكشف تفاصيلها، حيث كتبت: “عندي زواج وما شاء الله اشتغل بوجهي بدون أي كدمة تمسون على خير وبكرة اوريكم كشختي لزواج”.