ايمان البحر درويش في العناية المركزة بعد تعرضه لجلطة في المخ

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:39 صباحاً - نفت أمنية ابنة الفنان المصري إيمان البحر درويش الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول اعتقال والدها، مؤكدة أنه دخل العناية المركزة إثر تعرضه لانتكاسة.

وكتبت ابنة إيمان البحر درويش في منشور على صفحتها عبر “فيسبوك”: “والنبي يا جماعة بلاش كل واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب اعتقال إيمان البحر وفين إيمان البحر”.

وأضافت: “أبويا بخير ومش تحت سيطرة حد ومحدش معتقله، ولكن هو في العناية المركزة علشان حصله انتكاسة، فبدل ما تضيعوا وقت في أي كلام ادعوله”.

، وبحسب مصر طبي فإن ايمان البحر درويش يرقد داخل العناية المركزة بعدما أصيب بجلطة في المخ أحدثت نزيفا داخليا يحتاج لعلاجه عدة أيام.

وأكد المصدر أن هذه الأزمة الصحية جاءت إثر عملية دقيقة كان قد أجراها إيمان البحر درويش، في وقت سابق لكنه لم يتابع وضعه الصحي مع الطبيب للتعافي بشكل كامل، مطالبا الجمهور بالدعاء له بالشفاء.

وكان إيمان البحر درويش قد أثار حالة من الغضب والجدل بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، عندما نشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع ”فيسبوك“ ظهر فيه وهو يتحدث عن اعتقاله من قبل الأمن المصري“، وتعرضه للظلم.