“سطحية وستدمر حياتك”.. توماس ماركل جونيور يفاجىء أخته ميغان بتصريحات صادمة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:39 صباحاً - أدلى توماس ماركل جونيور، الأخ غير الشقيق لدوقة ساسكس ميغان ماركل، من خلال مقطع دعائي لانضمامه لبرنامج تلفزيون الواقع الأسترالي Big Brother VIP بتصريحات صادمة عن أخته واصفا اياها بالسطحية التي دمرت حياة زوجها.

وقال توماس جونيور، الذي يبلغ من العمر 55 عاما إنه حذر الأمير هاري من ميغان بأنها ستدمر حياته إذا استمرت بالبقاء فيها ووصف شخصيتها بـ“السطحية“.

وذكر جونيور أنها لا توجد أي علاقة تربطه بأخته غير الشقيقة ميغان ولم تدعه لحضور حفل زفافها إلى الأمير هاري عام 2018، وقبل الزواج توقف عن رؤيتها لفترة طويلة تبلغ 7 سنوات.

والجدير بذكره أن هذا التصريح حول تحذير الأمير هاري من زواجه بميغان أدلت به من قبل الأميرة آن الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية حيث قامت بإخبار ابن شقيقها بأن هذه الزوجة لا تتلاءم معه ولا مع القصر الملكي وأنها مجرد اختيار خاطئ.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها توماس جونيور الذي يعمل في مجال تركيب النوافذ ميغان، ففي وقت سابق صرح للصحافة أنها إنسانة مغرورة ومملة وزائفة.