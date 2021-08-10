شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "الحرير المخملى" لـ مصطفى فهمى وداليا مصطفى يودعون المسلسل بعد 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد فريق عمل مسلسل "الحرير المخملى" فى المنطقة الصناعية اليوم الثلاثاء بمدينة 6 أكتوبر، لتصوير عدد من المشاهد هناك، وتجمع المشاهد بين مصطفى فهمى وداليا مصطفى فى ديكور شركة، ليتبقى أمام صناع العمل 10 أيام تصوير للانتهاء منه تماما إستعدادًا لعرضه الشهر المقبل.

والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول العمل مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرمروا ببداية الألفية الثانية وحتى وقتنا الحالى، ويأتى المسلسل فى 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث.

والعمل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملى لأميمة عز الدين، أشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.