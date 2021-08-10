شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات فيلم Jungle Cruise لـ ذا روك حول العالم لـ121 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم النجم العالمي دوين جونسون الشهير بـ ذا روك، Jungle Cruise، تحقيق إيرادات وصلت إلى121 مليون دولار حول العالم خلال عرضه فى 4310 صالات عرض.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.