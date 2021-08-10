"أملاً في تحقيق أحلام أولادنا".. محمود حميدة يزور وكالة الفضاء المصرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

زار الفنان محمود حميدة، مقر وكالة الفضاء المصرية، وحرص على توجيه الشكر لكل القائمين عليها.

حميدة نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورا من زيارته للوكالة، وعلّق: "أملاً في تحقيق أحلام أولادنا في ريادة الفضاء.. شكرا للسيد الدكتور/ محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية على الاستضافة والمعلومات القيمة التي أضافها لنا أثناء الشرح.. وشكرا لجميع القائمين على هذا المشروع".

ومن جانب آخر، يُعرض لمحمود حميدة حاليا في السينمات فيلم "العارف".

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة النجوم: أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، وركين سعد.