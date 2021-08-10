” ربما لن تفرق بينهما “.. شاهد بالصور شبيهة شيرين عادل «الهندية»… أيهما أجمل؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 02:46 صباحاً - أعادت مجموعة من مواقع التواصل الإجتماعى، نشر صور مجمعة للنجمة الهندية « فيديا بالان »، التى أثارت جدلًا كبيرًا، للشبه الكبير بينها وبين الفنانة المصرية «شيري عادل» التي تصدر اسمها قائمة الأكثر تداولًا بموقع “تويتر“، في الساعات الأخيرة.

ومما لفت نظر الجمهور العربي في السينما الهندية الشبه الكبير بين الممثلة المصرية الشابة، شيري عادل، والممثلة الهندية، فيديا بالان، خاصة شكل الوجه والتشابه الكبير في شكل الإبتسامة، لدرجة أن المشاهد قد يخدع لأول وهلة ويجد صعوبة كبيرة في التفريق بينهما، ما رأيكم أنتم هل فعلا الشبه قريب إلى هذه الدرجة؟

شيري عادل وشبيهتها الممثلة الهندية فيديا بالان

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هذا وقد عَبّرت النجمة المصرية الشابة شيري عادل عن سعادتها بحصولها على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتنضم بذلك إلى قائمة النجوم العرب الذين حصلوا عليها مؤخراً.

واحتفلت شيري بحصولها على الإقامة الذهبية، على «إنستجرام»، من العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ حيث وَجّهت رسالة في هذه المناسبة، متوجهة بالشكر لعدد من الأشخاص أيضاً، كما لاقت صورتها تفاعلاً كبيراً من الجمهور بسبب هذه المناسبة، بالإضافة إلى أناقة شيري عادل في أحدث ظهور لها على .

وقد علقت شيري عادل على صورتها في أبوظبي عبر صفحتها الرسمية بانستجرام قائلة: “جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل التقدير والامتنان لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل القائم… أتمنى للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع”.

وأضافت شيري: «كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا… وشكر خاص لصديقي وأخي المنتج أيمن الليثي».

شوعلي الصعيد الفنى، غابت شيري عادل عن دراما رمضان للعام الثاني على التوالي حيث قدمت مؤخراً حكاية «أمر شخصي» من «مسلسل إلا أنا».

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