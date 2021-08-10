هاني شاكر يخنق مطربي المهرجانات.. وقع بروتوكول مع "المتحدة الإعلامية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، الإثنين، برتوكول تعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن الموسيقية.

ويتضمن البروتوكول أن تتعامل الشركة مع الأعضاء العاملين والمصرح لهم فقط، في حال التعاقد مع أحد المطربين أو الموسيقين من النقابة، ويتضمن أوجه الرعاية التي يمكن أن توفرها الشركة لأعضاء النقابة من خلال صندوق مخاطر العاملين في مهنة الإعلام.

وسبق التوقيع جلسة عمل ومناقشات تضمنت ضرورة اكتشاف مواهب جديدة من جميع محافظات مصر تحت رعاية النقابة لمواجهة ما يسمي بمؤدين المهرجانات وحالة التردي التي تسود الآن.





واقترح الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في مصر، ضرورة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بدعم المتحدة للخدمات الإعلامية بتخفيض الضرائب علي الحفلات.

كما طالب بضرورة إنهاء حالة الاحتكار من شركات الإنتاج لأعمال كبار المطربين أمثال أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم وغيرهم، مؤكدا عدم وجوب احتكار التراث المصري الأصيل تحت أي مسمي لأنه شكل وجدان المستمع العربي ومازال.

