شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج: ربنا يصبر إيمى ودنيا على فراق أطيب وأحن القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الفنان محمد فراج، من كل متابعيه الدعاء لدنيا وإيمى سمير غانم بالصبر والثبات على فراق والدتهما النجمة دلال عبد العزيز.

وكتب محمد فراج، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون الله يرحمك و يغفر لك و يسكنك فسيح جناته، اللهم ارزق بناتها و أهلها و كل حبايبها الصبر فى الجنة و نعيمها يا أجمل الوشوش و أطيب و أحن القلوب".



محمد فراج

حالة حزن شديدة تخيم على الوسط الفنى وخارجه، بعد رحيل النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، عن عمر يناهز 61 عاما متأثرة بتوابع فيروس كورونا، حيث تم تشييع جثمانها أول أمس من مسجد المشير طنطاوى، ودُفنت بجواز زوجها الفنان الكبير الراحل سمير غانم بمقابر الوفاء والأمل.

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز رحلت عن عالمنا، السبت، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد رقودها فى المستشفى 4 أشهر، لتلحق بزوجها الفنان سمير غانم، الذي توفي في 20 مايو الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان الإعلامى رامي رضوان، شارك متابعيه وجمهوره، برسالة أحد متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، يسرد فيها تفاصيل رؤياه للفنانة الكبيرة الراحل دلال عبد العزيز ليلة وفاتها.

وجاءت الرسالة التي نشرها رضوان كالآتي: "رؤيا الغريب أصدق، يشهد الله أن ليلة وفاة الفنانة دلال رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة التي أحبها منذ كانت صغيرة وينتظرها في بيت في مكان يسمي دار السلام ونعم الدار، وهي والله ولا ندري ماذا بينهما وبين الله ولكنها بشرى تثلج الصدور ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤيا إلى أحبائهم فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم وربنا يرحمهم ويغفر لهم".