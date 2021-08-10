شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير مسلسل "السيدة زينب" يومين لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فريق عمل مسلسل "السيدة زينب"، على إجازة يومين من التصوير بسبب تغيير الديكورات، حسبما صرح المخرج محمد النقلى لـ"الخليج 365"، لافتًا إلى أنه يستأنف التصوير اليوم الثلاثاء فى نزلة السمان بمدينة الإنتاج الإعلامى، وتجمع المشاهد بين بطلة العمل سوسن بدر والفنان محمود عبد المغنى وآخرون.

فى السياق ذاته يواصل السيناريست أحمد صبحى كتابة حلقات المسلسل، حيث تدور أحداثه فى 60 حلقة، ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى المقبل.

يذكر أن مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، وجارى التعاقد مع باقى أبطال العمل، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

يذكر أن المخرج محمد النقلى والكاتب أحمد صبحى تعاونا مؤخراً فى مسلسل "سكن البنات"، الذى لعبت بطولته وفاء عامر وأيتن عامر، دينا، منذر رياحنة، منة فضالى، محمد نجاتى، هايدى رفعت، إلهام عبدالبديع، حسنى شتا، هاجر الشرنوبى، الفت عمر، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد.