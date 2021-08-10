شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلين غنائيين 22 و26 أغسطس فى أوبرا الإسكندرية ومسرح الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى على الحجار حفلاً غنائيًا يوم الخميس 26 أغسطس بمسرح الزمالك، ويقدم الحجار خلال الحفل عددًا من أغانيه التي اشتهر بها وأحبها الجمهور منه، منها "أعذرينى، وأنا كنت عيدك، درارى العيون، ما تمنعوش الصادقين، المال والبنون، بوابة الحلوانى، الزين والزينة، عارفة، بنت وولد، فى قلب الليل، الأحلام، دور يا زمن، زى الهوا، دارى جمالك.

من ناحية أخرى يستعد الفنان على الحجار لإحياء حفل فى دار الأوبرا 22 من الشهر الجارى، وذلك على مسرح سيد درويش بمحافظة الإسكندرية.

كان الفنان على الحجار قد أحيا حفلا غنائيا داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله حوالى 24 أغنية، منها: اللي اشتري، والسيرة الهلالية، وتعالي ياهوى، وطب ايه يبعدني عنك، وماتكدبيش، وعنوان بيتنا، والليل وآخره، وكناريا، وانكسر، وتحت نفس الشمس، واعذريني، ومفيناش من الخوف، ولما انت ناوي على السفر، وعارفة، وفي قلب الليل، وزي الهوا، وتسأليني، ولا تحلي الأيام، واسيبك ليه، وكل الجروح، وروحي فيكي، ولروحنا نعود، وتيجيش نعيش.

وحرص على حضور الحفل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس دار الأوبرا مجدي صابر، وشددت دار الأوبرا المصرية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على الجمهور من التعرض لفيروس كورونا.