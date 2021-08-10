سميحة أيوب لـ"الخليج 365": "أنا كويسة وفي البيت مش المستشفى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفت الفنانة سميحة أيوب ما تم تداوله مؤخرا، بشأن مرورها بأزمة صحية، وأكدت أنها بخير وتتواجد في منزلها.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا كويسة يعني بالغوا أوي أوي، وأنا في البيت مش في المستشفى"، مؤكدة أنها أصيبت بجرح بسيط في يدها.

وأوضحت سميحة "جرح صغير في إيدي زي أي جرح معرفش مين نزل الخبر والدنيا اتقلبت كده ليه".

جدير بالذكر أن سميحة أيوب شاركت في السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل "الطاووس" أمام الفنان جمال سليمان، وشارك في بطولة العمل: سهر الصايغ، عابد عناني، نهال عنبر، أحمد فؤاد سليم، فرح الزاهد، هبة عبدالغني.