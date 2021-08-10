هبة الأباصيري تكشف عن شبيهتها الأفريقية.. هل تشبهها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الإعلامية والفنانة هبة الأباصيري، جمهورها ومتابعيها، صورة فتاة صومالية الجنسية تُشبهها.

وعلّقت الأباصيري على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، كاشفة قصة الصورة بالقول: "صديق عزيز بعت لي الصورة دي وشايف أن في بيننا شبه كبير، طبعا أنا بموت في الجمال الإفريقي.. فانبسطت.. وشايفة إن في شبه فعلا.. أنتوا رأيكم إيه؟".

وتباينت آراء متابعي هبة الأباصيري، ومن بين التعليقات: "القمر واحد بس هو أنتي.. حقيقة فعلا شبهك أوي.. هي أحلى الصراحة.. تصدقي افتكرتك أنتي وعاملة ميكب" وغيرها.

ومن بين المعلقين الفنانة بدرية طلبة، وكتبت: "يا روحي أنتي مفيش منك. بس هي سمارة عسل".

يذكر أن أخر أعمال هبة الأباصيري دور "عالية الكاشف" في مسلسل "الوجه الآخر" مع ماجد المصري ونسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني ومحمد علي رزق عام 2020.