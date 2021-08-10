ابنة رجاء الجداوي تنشر صورا لوالدتها مع دلال عبدالعزيز وميرفت أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورا تجمع والدتها مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، والنجمة الكبيرة ميرفت أمين.

الصور نشرتها ابنة رجاء الجداوي عبر حساب والدتها الراحلة على موقع "إنستجرام"، وتجمع الصديقات الثلاثة.

وغادرت عالمنا يوم السبت الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة على روحها أمس الأحد عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، ودُفنت في مقابر الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.

ورحلت رجاء الجداوي، عن عالمنا يوم 5 يوليو 2020، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.