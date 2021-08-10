منة المهندس تقابل دينا الشربيني في "حامل اللقب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ الممثلة الشابة منة المهندس، تصوير دورها في فيلم "حامل اللقب" أمام الفنانة دينا الشربيني خلال أغسطس الجاري.

وتجسد المهندس خلال العمل شخصية سكرتيرة تعمل في شركة دينا الشربيني، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال قصة حب بين دينا الشربيني وهشام ماجد.

فيلم "حامل اللقب" بطولة الفنانة دينا الشربيني وهشام ماجد ومحمد سلام، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

جدير بالذكر أن منة المهندس، شاركت في عدد من الأعمال الفنية أخرها مسلسل "ولاد ناس"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وكان من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي.