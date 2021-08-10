رامي رضوان يودع دلال عبدالعزيز بهذا الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نشر الإعلامي رامي رضوان، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، يودع من خلاله حماته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وحماه النجم الكبير الراحل سمير غانم.

الفيديو يحتوي على مشاهد للثنائي "سمير ودلال" معا من أعمالهما، مصحوبا بأغنية "وفي حد يفارق ويسيبنا" للنجمة شيرين عبدالوهاب.

وعلّق رضوان على الفيديو قائلا: "وفي حد يفارق ويسيبنا، إنما بيعيش جوا قلوبنا، وتغيب الشمس إنما اسمه عمره ما بيغيب".

وغادرت عالمنا يوم السبت الماضي، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة على روحها أمس الأحد عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، ودُفنت في مقابر الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم 20 مايو الماضي، عن عمر يناهز 84 عاماً.