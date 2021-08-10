محمد فؤاد يهنئ نجله وخطيبته: "ألف مبروك يا حبايب قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

قدّم الفنان محمد فؤاد، التهنئة لنجله "عبدالرحمن"، بعد احتفاله بخطوبته مساء الجمعة الماضية، في الساحل الشمالي.

ونشر فؤاد، صورة لنجله وخطيبته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "ألف مبروك يا حبايب قلبي.. ربنا يبارك لكم ويوفقكم".

واقتصر حفل الخطوبة على حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن ومنهم الفنانة إيناس عز الدين والتي شاركت متابعيها، صورا ومقاطع فيديو تجمعها بمحمد فؤاد، وقدّمت له التهنئة.

يذكر أن آخر أغاني محمد فؤاد "ليه" والتي طرحها مطلع العام الجاري عبر قناته على موقع "يوتيوب"، من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد خلف، وتوزيع أحمد عبدالسلام.