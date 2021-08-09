أغرب وصايا الفنانين.. تعرف على وصية “تحية كاريوكا” قبل وفاتها للفنانة “فيفي عبده”… وهذا هو سر العلاقة التي تربطهم !

كتب امير فتحي في الاثنين 9 أغسطس 2021 11:57 مساءً - الموت هو الحقيقة الوحيدة التي يؤمن بها كل البشر، ورغم هذا الإجماع فوقوعه لا يزال حدثا مزلزلا ثقيل الوطأة على كل النفوس، وعندما يكون المتوفى تحت الأضواء الأمر هنا يختلف، لأن صدمة عشاقه ومحبيه في موته تكون أكبر بكثير، ولا يستطيعون تصديق أن حياة هذا النجم الشهير التي كانت مليئة بالصخب انتهت فجأة وعاد إلى التراب كأي إنسان عادي وها هو يرقد في صمت وهدوء.

ومن بين هؤلاء الراقصة المصرية تحية كاريوكا التى تزوجت 17 مرة ولم يكتب لها الإنجاب، ورغم ذلك اتسمت بالرحمة والعطف، فعلى مدار حياتها كانت ملجأ للكثيرين، منهم أولاد أختها وهم الفنانة رجاء الجداوي وشقيقها، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث أنها في أواخر حياتها أهداها القدر طفلة رضيعة، على باب شقتها، قبل وفاتها بفترة وجيزة، ورفضت التخلي عنها.

تحية كاريوكا

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ففي لقاء سابق لها، كشف الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن وصية خالتها الفنانة تحية كاريوكا، لها قبل وفاتها بيوم واحد، أثناء تواجدها بالعناية المركزة بالمستشفى.

قالت “الجداوي” خلال حلقة برنامج “فحص شامل” مع الإعلامية “راغدة شلهوب“، إن “كاريوكا” طلبت منها أن تحل قيود يديها التي قُيدت خوفًا من أن تُحرك أجهزة العناية المركزة، لتخبرها بشيئًا ما عن طريق الكتابة لعدم قدرتها على التحدث.

تحية كاريوكا وإبنتها بالتبنّي «عطية الله»

تابعت، أنها نفذت رغبتها وحلت وثاقها وأحضرت لها قلمًا ومنديلاً ورقيًا لتكتب ما تريد، موضحة أن كل ما كتبته هو كلمة واحدة هي “فيفي”، في إشارة منها للفنانة فيفي عبده.

أوضحت رجاء الجداوي، أن خالتها أرادت أن توصيها بأن تترك الفتاة التي تكفلها لفيفي عبده، حتى تربيها من بعدها، معلقة: “فيفي كانت عاوزة تاخدها من أول يوم وتسميها عطيات على اسمها، بس الشيخ الشعراوي قال سموها عطية الله”.

وتوفيت تحية كاريوكا 20 سبتمبر عام 1999 عن عمر يناهز الـ80 عاما أثر تعرضها لجلطه رئوية حادة بعد عودتها من رحله العمرة.

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