ابنا هند البلوشي يستقبلانها بالورود عند عودتها إلى المنزل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وثقت الفنانة الكويتية، هند البلوشي، لحظات وصولها إلى المنزل بعد انتهائها من العمل، واستقبال طفليها لها بطريقة لطيفة.

واستقبل طفلا البلوشي والدتهما وكلٌّ منهما يحمل وردة، قاما بإعدادهما في المنزل خصيصاً لوالدتهما، ما أثار إعجاب البلوشي وسعادتها، ووصفت الوردتين بأنهما أجمل وردتين في العالم.

كما عبرت البلوشي عن حبها الشديد لابنيها والطريقة اللذين استقبلاها بها، ونشرت بعدها مقولة للإمام الغزالي عن الحسد وهي: “رأيت رجلاً بالبادية له من العمر 120 سنة، فسألته عن النشاط في مثل هذا العمر، فقال: تركت الحسد فبقي الجسد”.

وتواصل البلوشي تصوير مسلسلها “عندما لا ينفع الندم”، وسبق وشاركت صورة لها برفقة مواطنها الفنان الكويتي عبدالله الطليحي من داخل سيارة، أثناء تحضيرهما لمسلسل “عندما لا ينفع الندم”.

وتحدثت البلوشي عن زميلها الفنان عبدالله الطليحي، قائلة: “مساء الورد مع الغالي المميز والنجم والمثقف والصديق الصدق عبدالله الطليحي، عندما لا ينفع الندم، موعدنا معكم”.

تدور أحداث المسلسل حول قصة الأب الثري الذي يعاني تصرفات ابنه المتعدد العلاقات العاطفية، والذي يرفض العمل في شركة أبيه، ويفتح المجال لشخص آخر يحاول استغلاله وتوريطه للاستيلاء على أمواله.

ومن المقرر طرح المسلسل خارج السباق الرمضاني، وهو من تأليف الكاتب المبدع فايز العامر، وقيادة المخرج المتميز نعمان حسين، وبطولة: أحمد السلمان، هند البلوشي، عبدالله الطليحي، عبدالله بهمن، طيف، شهد سلمان، رانيا شهاب، فاطمة الدمخي، عبدالله الفريح، نواف النجم، منال جارالله، وضيفتي الشرف: هيا الحوطي وشيماء قمبر.

ودائماً، تشارك البلوشي بعض الكواليس الخاصة بتصوير المسلسل والتي تكشف عن خفة ظلها مع طاقم العمل، ونشرت مقطع فيديو عبر “سناب شات”، ظهرت فيه وهي تمزح مع أحد المصورين، وقالت: “رايحة أرفع عليك قضية، ما عندك مني تصريح شخصي بأنك تصورني وأنا في الكواليس، ولكن سرعان ما أظهرت أنها تمزح معه”.

وتعود البلوشي بهذا العمل من جديد إلى الأعمال الدرامية، بعد غيابها عن الدراما الرمضانية هذا العام.