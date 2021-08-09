رامي صبري ينضم إلى حفلات صيف جدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضرب النجم المصري، رامي صبري، موعداً مع الجمهور السعودي، لإحياء حفله الغنائي بالمملكة العربية السعودية في “حفلات صيف جدة”.

وأفرج صبري عن “بوستر” حفله في جدة، وذلك عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، حيث يقام الحفل في التاسع عشر من أغسطس الجاري على مسرح ساحة جدة سوبردوم، تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية، وتنظيم “بنش مارك”.

ومن المنتظر أن يقدم رامي صبري خلال الحفل المنتظر في جدة عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة، المفضلة لدى جمهوره ومحبيه.

وقبل أيام، أعلن المطرب المصري، رامي صبري، عودته للغناء بداية من مطلع أغسطس المقبل، بعد توقفه لفترة عقب وفاة شقيقه “كريم” غرقاً في ترعة المريوطية.

وقال صبري، في منشور عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، إنه سيبدأ العمل من 1 /8 /2021، مقدماً اعتذاره لجمهوره: “آسف جداً على إلغائي أو عدم حضوري الأفراح والحفلات في الفترة الماضية، لعدم قدرتي على الغناء بسبب وفاة أخي الغالي (كريم) ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد اللهم آمين، الزعل جوا القلب والحياة هتمشي”.

وكان رامي قد احتفل، في وقت سابق، بعيد الميلاد التاسع لنجليه التوأم: “علي”، و”عمر”، ووصفهما بـ”التوأم الجميل”، وسط تفاعل واسع من قبل الجمهور.

ونشر رامي، عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، صورتين له مع طفليه، ووجه لهما رسالة لتهنئتهما بعيد ميلادهما التاسع، حيث قال: “عيد ميلاد سعيد للتوأم الجميل”.

كما وجه إلى طفليه رسالة مؤثرة، حيث نشر صورتهما عبر خاصية “ستوري”، وعلق عليها قائلاً: “ستظل تحب نفسك حتى يرزقك الله بأولاد ستحبهم أكثر من نفسك”، مضيفاً: “علي وعمر أغلى ما في حياتي كل سنة وأنتم طيبين يا حبايبي”.