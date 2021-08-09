راغب علامة تحاصره الملايين في أيام.. “فوراً غرام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق كليب “فورًا غرام” للسوبرستار راغب علامة أكثر من 6 ملايين مشاهدة بعد أقل من 10 أيام على صدوره على قناته الرسميّة عبر موقع يوتيوب.

وتتصدّر أغنية “فوراً غرام” قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة، إذ تحتلّ المراتب الأولى في ترند الموسيقى على “يوتيوب”، محققة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.

وأغنية “فوراً غرام” باللهجة البيضاء من كلمات تراث نمير، ألحان العراقي علي سالم، أما الفيديوكليب حمل توقيع المخرجين فارس سخن وزياد نجار، ومن انتاج خضر علامة و Backstage Production.

تم تصوير العمل في أحد المواقع الجبلية في لبنان، حيث أبى السوبرستار إلا ان يصوّر أغنيته الجديدة في لبنان في رسالة أمل وحب وإيجابية لهذا البلد الذي يعاني حاليًا من أشد الأزمات الاقتصادية.