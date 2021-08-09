عمرو دياب يطلق خط أزياء خاص يحمل اسم "34".. ما دلالة الرقم؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن النجم المصري عمرو دياب، إطلاق خط أزياء خاص به يحمل اسم "34"، موضحا أن المنتجات الخاصة بهذا الخط ستكون متاحة في جميع أنحاء العالم.

ونشر عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي على موقع "أنستقرام"، صورا من حفل بالساحل الشمالي، الذي أحياه الأحد، معلنا من خلال الصور عن أول منتجات خط الأزياء الخاص به.

وعلّق عمرو دياب على الصور قائلا: "خط أزياء 34 الخاص بي سيكون متاحا في جميع أنحاء العالم قريبًا.. ترقبوا".





كما غيّر عمرو دياب صورة صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، لصورة تحمل رقم "34"، وهو الاسم الذي أطلقه على خط الأزياء الخاص به.

وكان دياب طرح ضمن كليب أغنية "وأنا معاك" في فبراير/شباط الماضي، عطر "Amr Diab Eau de Parfum 34"، وتبين أن رقم 34 يشير إلى عام ميلاد والدته، التي كان يرتبط بها بشدة، وتوفيت منذ عدة أعوام.