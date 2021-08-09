بطلة مسلسل "مودرن فاميلي" تنقذ سيدة من الموت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت سيدة أمريكية أن الممثلة الأمريكية جوليا براون، بطلة مسلسل Modern Family "مودرن فاميلي"، ساهمت في إنقاذ حياتها بالصدفة.

ووفقًا لموقع "إن إم إي" الأمريكي، شاركت سيدة تدعى ميني جون منشورًا على موقع فيسبوك، تتحدث عن الواقعة التي حدثت في حديقة الأقواس الوطنية في يوتا.

وقالت "جون"، إنها وقعت وصدمت رأسها في صخرة بينما كانت تتسلق لترى قوس ديليكت (أحد المعالم السياحية)، وكسرت أنفها.

وأضافت: "عندما فقدت الوعي، وجدت صوت مألوف يحاول إيقاظي ويسألني أسئلة عديدة، بينما حاولت الطبيبة آني، شقيقة براون، تنظيف الجرح في رأسي وتنظيف أنفي المكسور".





وتابعت: "قامت جوليا وشقيقتها بمساعدتي على فتح عيني والجلوس على صخرة، حينها بدأت أنتبه أكثر للصوت المألوف وسألت جوليا إذا كانت شخص مشهور لكنني لم أستطع التركيز".

واختتمت "جون" المنشور بقولها: "أن شقيقتها ساعدتها في التخمين وقالت إنها ممثلة في (مودرن فاميلي)، حينها عرفت من هي صاحبة الصوت المألوف".





وذكر الموقع، أن "جون" تعاني من مرض السكر، وساهم المرض مع الجفاف في فقدانها الوعي، مؤكدة أن تدخل الشقيقتين ساهم في إنقاذها.

وفي المستشفى، قامت "جون" بتخييط أنفها المكسور بـ 5 غرز، وتوجهت بالشكر لطاقم الأطباء وجوليا وشقيقتها على إنقاذها.

وشاركت جوليا براون في بطولة مسلسل "مودرن فاميلي"، حيث لعبت دور الزوجة كلير دانفي، كذلك تشتهر بمشاركتها في مسلسل Lost.