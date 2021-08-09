لعشاق جانجل كروز.. 5 أفلام مغامرات يجب مشاهدتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استلهمت الأفلام السينمائية في هوليوود عددا لا بأس به من أعمالها، من ألعاب ديزني لاند، أحدثها فيلم Jungle Cruise "جانجل كروز".

ويعرض فيلم "جانجل كروز" في السينمات حاليًا، ويتناول محاولة فريق العثور على شجرة لها فوائد سحرية وسط غابة تمتلئ بالكائنات الخطيرة.

وحقق الفيلم ردود فعل إيجابية من الجمهور، الذي يحب أفلام المغامرات والأكشن.

ويحاول موقع "فيلم سكول ريجيكتس" الأمريكي في التقرير التالي رصد أبرز الأفلام الأجنبية التي تشبه "جانجل كروز" لعشاق هذه النوعية من الأفلام.



1- Raiders of the Lost Ark





فيلم "سارقو التابوت الضائع"، بطولة هاريسون فورد وكارين ألين، وإخراج ستيفن سبيلبرج.

ويتناول الفيلم محاولة إنديانا جونز بالتعاون مع الحكومة الأمريكية الوصول إلى مقبرة خارقة، قبل أن تقع في يد جنود النازية ويستحوذون على القوى الخارقة بداخلها.



2- The Mummy





فيلم "المومياء"، بطولة براندان فريزر وريتشل وايز، ويدور حول استيقاظ مومياء فرعون يتمنى لقاء حبيبته، بالتزامن مع محاولة الفريق الكشف عن مدينة أثرية.

3- Treasure Planet





فيلم الأنيميشن "كوكب الكنز"، يدور حول مراهق فاشل دائم الشكوى بسبب انفصال والديه، وفي أحد الأيام تصله خريطة تقوده إلى كنز مهول.



4- Dora And The Lost City Of Gold





فيلم "دورا ومدينة الذهب المفقودة"، بطولة إيزابيلا مونير وإيفا لانجوريا ومايكل بينا، ويتناول محاولة المستكشفة دورا التأقلم في المدرسة الثانوية، في الوقت الذي يختفي فيه والديها بشكل مفاجئ؛ فتقود رحلة بحث برفقة زملاء المدرسة وابن عمها لإيجاد والديها.

5- National Treasure

فيلم "الكنز الوطني"، بطولة نيكولاس كيدج وديان كروجر، ويتناول محاولة عالم آثار العثور على كنز مفقود بعد أن خانه معاونيه؛ فيلجأ إلى فريقه الخاص لمساعدته قبل أن يعثر على الكنز أطراف أخرى.