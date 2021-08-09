شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان يودع دلال عبدالعزيز: "فى حد يفارق ويسيبنا إنما بيعيش جوا قلوبنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الإعلامى رامى رضوان، بمقطع فيديو مؤثر على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، يجمع الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

احتوى الفيديو على لقطات لأعمال فنية ولقاءات تلفزيونية نادرة جمعتهما على إيقاع أغنية "روح إنسان" للفنان شيرين، وعلق بأجزاء من الأغنية قائلا: "وفى حد يفارق ويسيبنا إنما بيعيش جوا قلوبنا وتغيب الشمس.. إنما اسمه عمره ما بيغيب".

ووجه الإعلامى رامى رضوان، الشكر لكل من عبر عن حبه للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، بعد مظاهرة الحب المستمرة من الأمس منذ وفاة النجمة دلال عبد العزيز والتى عبر عنها البعض بمجموعة صور تعبيرية تجمع الزوجين، مطالبا بالدعاء لهما بالرحمة والدعاء لابنتيهما دنيا وإيمى بالصبر.

نشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مجموعة من الصور المرسومة للثنائى الراحل، مصحوبة بتعليق :"شكرا لكل من عبر عن حبه لهما بفنه وإبداعه.. ادعوا لهما بالرحمة والمغفرة وادعوا لابنتيهما دنيا وإيمى بالصبر والسلوان والثبات والسكينة والرضا".

وكان رامى رضوان، شارك متابعيه وجمهوره، برسالة أحد متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، يسرد فيها تفاصيل رؤياه للفنانة الكبيرة الراحل دلال عبد العزيز ليلة وفاتها.

وجاءت الرسالة التى نشرها رضوان كالآتي: "رؤيا الغريب أصدق، يشهد الله أن ليلة وفاة الفنانة دلال رأيت المرحوم سمير غانم فى ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة التى أحبها منذ كانت صغيرة وينتظرها فى بيت فى مكان يسمى دار السلام ونعم الدار، وهى والله ولا ندرى ماذا بينهما وبين الله ولكنها بشرى تثلج الصدور ورأيت من واجبى أن تصل هذه الرؤيا إلى أحبائهم فهى أجمل عزاء أرسله الله لكم وربنا يرحمهم ويغفر لهم".