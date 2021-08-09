شكرا لقرائتكم خبر عن طرح "مكهرب" الأغنية الدعائية لفيلم موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الأغنية الدعائية لفيلم موسى، والتى تحمل اسم "مكهرب" لمروان موسى، وكان من المقرر طرح الأغنية أمس ولكن تم تأجيلها لليوم وذلك بسبب حدادًا على وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

جدير بالذكر أن فيلم "موسى" من المنتظر طرحه في دور العرض يوم 11 من شهر أغسطس الجاري، الفيلم من بطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم وغيرهم نخبة من نجوم الفن ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين.

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.