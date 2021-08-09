محمد أنور يهنئ الجمهور بالعام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

هنأ الفنان محمد أنور، جمهوره بحلول أول أيام شهر محرم ورأس السنة الهجرية 1443.

وكتب أنور، عبر حسابه بموقع "تويتر": "نسأل الله أن يجعله عام خير وبركة وعافية وعفو، وأن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يفتح علينا أبواب الهداية والرضا والتوفيق والسعادة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.. عام هجري جديد ١٤٤٣".

وطرح الفنان محمد أنور، مؤخرا كليب أولى أغنياته "أنتوا كده كلكوا" مع يسرا الجندي، من كلمات وألحان يسرا الجندي، توزيع أحمد وحيد، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وشارك في الكليب النجوم: أكرم حسني ومحمد ثروت وأوس أوس وشيماء سيف وسليمان عيد.

وقدّم محمد أنور مؤخرًا مسلسل "إسعاف يونس"، مع النجوم: سارة سلامة، هناء الشوربجي، ومحمد علي رزق وغيرهم، من إخراج معتز التوني.