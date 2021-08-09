شريهان تهنئ جمهورها بالعام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة شريهان جمهورها ومتابعيها بحلول العام الهجري الجديد، الموافق اليوم 9 أغسطس الجاري.

وكتبت شريهان تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "في بداية العام الهجري الجديد، هجرة النبي 1443، كل عام ووطني مصر وشعبها الكريم والأمة الإسلامية والعربية وحضراتكم جميعًا بخير وسلام وسلامة واستقرار وطمأنينة وأمن وأمان، اللهم آمين يارب العالمين، محمد صل الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم".

ومن ناحية أخرى، عُرض للفنانة شريهان مسرحية "كوكو شانيل" التي شهدت عودتها إلى الساحة الفنية بعد غياب 15 عاما، من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.