"34".. عمرو دياب يعلن إطلاق خط أزياء في جميع أنحاء العالم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعلن النجم عمرو دياب، عن إطلاق خط أزياء خاص به يحمل اسم "34".

ونشر الهضبة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورا من حفله الأخير بالساحل الشمالي، معلنا من خلالها إطلاق خط أزياء خاص به.

وعلّق عمرو دياب على الصور: "خط أزياء 34 الخاص بي سيكون متاحا في جميع أنحاء العالم قريبًا.. ترقبوا".

كما غيّر الهضبة صورة صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، لصورة تحمل رقم "34" والذي أطلقه على خط الأزياء الخاص به.

وكان الهضبة طرح ضمن كليب أغنية "وأنا معاك" في فبراير الماضي، عطره "Amr Diab Eau de Parfum 34"، والذي تبين أن رقم 34 هي سنة ميلاد والدته نظرا لاعتزازه بها.