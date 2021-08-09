فارس كرم يستعد لإطلاق جديده: “صرنا خالصين”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ 45 دقيقة

يستعد الفنان اللبناني فارس كرم لإطلاق جديده بعدما طرح سلسلة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الاستديو. وظهر فارس بالصورتين في الأستديو برفقة الموزع اللبناني عمر صباغ، معلّقاً: “صرنا خالصين قريباً”.

وأعاد عمر نشر صور كرم في صفحته الخاصة، معلّقاً: “واصلين”.

وأثار المنشور إعجاب المتابعين معربين عن حماسهم لسماع جديد فارس، إذ كانت آخر أعماله ألبوم “44:36” الذي طرحه منذ 3 سنوات.

وحقق نجاحاً بارزاً، تضمن 12 أغنية وهي “طلت بالأبيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.