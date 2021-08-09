ماغي بو غصن: للموت 2.. قريباً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ 52 دقيقة

أعلنت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن البدء بتصوير مسلسل للموت في جزئه الثاني، ناشرة صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للموت 2.. قريباً.

وبعد إعلانها الخبر، تصدر وسم مسلسل للموت في جزئه الثاني التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعبّر المتابعون عبر صفحاتهم عن حماسهم الكبير بمشاهدة المسلسل بجزئه الثاني وشوقهم للقاء أبطال العمل.

وتفاعل الممثلون والمتابعون بشكل كبير مع الصورة، مطالبين بمعرفة تفاصيل أكثر عن العمل.

جدير بالذكر أن “للموت” حقق نجاحاً بارزاً، وضم عدداً كبيراً من الممثلين، منهم دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، خالد القيش، فادي أبي سمرا، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، ختام اللحام، رندة كعدي، خالد السيد، علي الزين، سليم حلال، رنين مطر، روزي الخولي وريان الحركة، من كتابة نادين جابر، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “إيغل فيلمز”.