غرفة صناعة السينما تدافع عن فيلم محمد هنيدي “الإنس والنمس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تدخلت غرفة صناعة السينما المصرية للمرة الأولى للرد على الاتهامات الموجهة من نقابة المهن التمثيلية لصناع فيلم النجم محمد هنيدي “الإنس والنمس” واتهام رئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل بالموافقة على عرض الفيلم بدون الحصول على التصريح اللازم من النقابة، وطلب عرض الملف برمته على النيابة العامة للتحقيق.

وأصدرت غرفة صناعة السينما توضيحا للرد على كل الاتهامات الواردة في الشكوى المقدمة من نقيب الممثلين أشرف زكي، وقالت في بيان حصل “سيدتي نت” على نسخة منه أن الشركة المنتجة للفيلم قامت بسداد الرسم النسبي وقدره ٣٠٠ ألف جنيه نقدا بموجب إيصال صادر من النقابة بتاريخ 5 أغسطس صباح يوم الخميس قبل العرض العام للفيلم.

اضافت إن ذلك تم بعد مراسلات بين الشركة ونقيب المهن التمثيلية عبر الرسائل المتبادلة والتي حدد بموجبها النقيب هذا الرسم النسبي وذلك قبل صدور الترخيص بعرض الفيلم.

وأكدت أنه تم استلام خطاب رسمي من النقابة بسداد الرسم النسبي وسبق ذلك تقديم خطاب من الشركة المنتجة لنقابة المهن التمثيلية بتحديد الرسم النسبي مما يؤكد على التزام الشركة المنتجة بسداد الرسم النسبي للنقابة.

كما أشار أنه لا يوجد تعهد حصلت عليه الرقابة وإنما إقرار تم أخذه على الشركة المنتجة للفيلم بسداد الرسم النسبي خلال ٤٨ ساعة وإلا سيتم إلغاء الترخيص.

وأوضحت الغرفة أن ذلك يؤكد حرص الرقابة على استيفاء نقابة المهن التمثيلية للرسم النسبي وسبق للرقابة والنقابات الفنية على مدار أعوام عديدة سابقة العمل بذلك مع جميع شركات الإنتاج وقبل وجود الدكتور، خالد عبد الجليل كرئيس رقابة.

وأشارت الغرفة في بيانها إلى أن تعيين خالد عبد الجليل بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما تم بموجب قرار من وزير الصناعة منذ عام ٢٠١٠ ولم يكن وقتها رئيساً للرقابة على المصنفات.

وأشارت إلى أن تعيين المخرج عمر عبد العزيز بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما تم بموجب قرار وزير الصناعة كأحد الخبرات في صناعة السينما وباعتباره رئيس اتحاد النقابات الفنية الثلاثة.

وأكدت أنه لا يوجد تدخل في شئون النقابات من أية جهة كانت وإنما تعاون مثمر بين جميع الجهات حرصاً على حقوق الكافة.

وقالت إن التعاون بين النقابات الفنية الثلاثة هو تعاون دائم ومستمر ويؤكد هذا التعاون اللجنة الثلاثية المشتركة ( نقابة المهن السينمائية – نقابة المهن التمثيلية – وغرفه صناعه السينما ) المشكلة لحل أى منازعات فيما بين أعضاء الجهات الثلاثة ودياً .

وفي نهاية البيان أهابت غرفة صناعة السينما بنقيب المهن التمثيلية لاتخاذ الحذر والحيطة والكف عن المساس بأعضاء الغرفة أو تناول المؤسسات من خلال وسائل الإعلام في وقت يتطلب من الجميع تضافر الجهود مع القيادة السياسية لخدمة الثقافة والفنون في مصرنا العزيزة.

يذكر أن فيلم النجم محمد هنيدي “الإنس والنمس” واجه أزمة عاصفة وتهديد بالإحالة إلى النيابة العامة بعد 24 ساعة فقط من بدء عرضه وتحقيقه أعلى الإيرادات، بعدما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تكشف فيه عن تقدمها بشكوى ضد خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بعد أن صرح بعرض فيلم “الإنس والنمس”، دون الرجوع إلى النقابة والحصول على موافقتها كما ينص القانون.

د. أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية، حسب بيان رسمي صادر عن النقابة وحصل “سيدتي نت” على نسخة منه، تقدم بشكوى إلى وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم ضد د. خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بعد أن أعطى الأخير تصريحًا بعرض الفيلم السينمائي الجديد الإنس والنمس بطولة محمد هنيدي، دون الرجوع إلى نقابة الممثلين.

وقال شعبان سعيد، المحامي بالنقض، في الشكوى التي قدمها بصفته وكيلًا عن د. أشرف زكي، إن الرقابة سمحت بعرض فيلم الإنس والنمس دون سداد المستحقات المالية لنقابة المهن التمثيلية، ودون الحصول على الفوتشر من النقابة لممارسة اختصاصها كنقابة للمهن التمثيلية تقوم بمسئوليتها تجاه الفن والفنانين وتحافظ على أموال النقابة.

وذكر المحامي شعبان سعيد في الشكوى المقدمة ضد خالد عبدالجليل إنه بالاستعلام عن ذلك الأمر، أفادت الشركة المنتجة للفيلم بأن المشكو في حقه هو من شجع على ذلك الأمر، وأن المشكو في حقه أوهمهم بأن ذلك من اختصاصاته الوظيفية كرئيس للرقابة على المصنفات الفنية وكعضو بغرفة صناعة السينما.

وجاء في الشكوى المقدمة أن أشرف زكي يرغب في التحقيق في كون المشكو في حقه خالد عبدالجليل مرتبطًا بمصالح مالية مع الشركة المنتجة من عدمه، سيما أنه تم تعيينه مؤخرًا عضوًا في غرفة صناعة السينما، ومنتج الفيلم وكيل الغرفة، علاوة على استغلال وظيفته كرئيس للرقابة على المصنفات الفنية والتدخل في شئون النقابة التي يمثلها الشاكي.

وطلب المحامي، في نهاية الشكوى، من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، التحقيق في الواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار جزاء تأديبي ضد المشكو في حقه وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ شئونها لتحريك الدعوى الجنائية عن الوقائع التي ستسفر عنها التحقيقات.

فيلم الإنس والنمس تشارك صابرين في بطولته بجانب بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.