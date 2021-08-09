الحماس يصل إلى ذروته.. نوال الزغبي عن جديدها: “حلم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعمد النجمة اللبنانية نوال الزغبي منذ أيام على تشويق جمهورها لأغنيتها الثانية من ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”.

وفي ردّ على سؤال أحد المتابعين عمّا إذا كانت الأغنية راقصة أو كلاسيكية، وصفت نوال الزغبي الأغنية بأنها “حلم”. تغريدة نوال ضاعفت من حماس الجمهور للأغنية، خاصةً أنها قدّمت العديد من الأغنيات الخليجية الناجحة خلال مشوارها الفني.

وكانت نوال قد كشفت في الساعات الماضية عن أن الأغنية الثانية من الألبوم هي باللهجة الخليجية. وأشعل هذا الخبر حماس المتابعين للأغنية إذ تداولوا هاشتاغ “#نوال_الزغبي_بالخليجي” بشكل واسع في عدد من البلدان العربية.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي طرحت منذ أيام كليب أغنية “أرقص” من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس و ماسترينغ نور الأسعد.

وكليب الأغنية من إخراج فادي حداد وحقق أكثر من5 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدوره عبر قناة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”.