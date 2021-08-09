الموت يفجع هيثم نبيل بأغلى الناس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ودّع النجم المصري هيثم نبيل والده، الذي وافته المنية أمس الأحد، بعد صلاة الجنازة التي أُقيمت في مسجد جامعة مصر.

وكشف نبيل عن الخبر الحزين عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: “أبويا حبيبي في ذمة الله، صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب في مسجد جامعة مصر الحي المتميز، 6 أكتوبر”.

ونعى والده الراحل بكلمات نابعة من القلب جاء فيها: “إنا لله و إنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والد هيثم نبيل، اللّهم ارزقه الفردوس الأعلى من الجنة وألهم الأهل الصبر والسلوان”.

من جهة ثانية، انتهى هيثم نبيل من تسجيل نصف أغاني ألبومه الجديد، والذي شاركت في إعداده مجموعة من الكتّاب والملحنين.