سيف نبيل يطلق أغنية “علي إيقاعك” الخاصة بشركة “كوكا كولا”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق النجم العراقي سيف نبيل عبر صفحته الرسمية في موقع “انستغرام” أغنية خاصة بإعلان لشركة “كوكا كولا” العالمية.

وقد أتى العمل المصوّر بعنوان “علّي ايقاعك” من توزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ، حيث ظهر سيف بالإعلان الترويجي للأغنية وهو يغني بحماس كبير خاصة وأن الأغنية ايقاعية بحت، فيما تميزت مشاهد الإعلان بتأثيرات بصرية، نُفذت بتقنية وتكنولوجيا عصرية.

من جهة أخرى، لاقى العمل تفاعل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي حيث أشاد محبو سيف بالعمل وتداولوا الإعلان على صفحاتهم الخاصة منذ اللحظات الأولى لإطلاقه.

يذكر أن هذا التعاون بين سيف و”كوكا كولا” هو ليس الأول من نوعه فقد شارك سابقاً بإعلانات ضخمة مع الشركة تركت بصمة خاصة في عالم الإعلانات، ليؤكد بذلك مرة أخرى سيف أن نجاحه لم يكن وليد الصدفة على كافة الأصعدة.

في المقابل، يواصل سيف حصد نجاح أغنية “ما أكدر أنساك” الذي أطلقها موخراً حيث مازالت تحافظ على المراتب الأولى في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا في الوطن العربي.