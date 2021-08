تأجيل طرح "فينوم 2" يثير الرعب في قلوب الجماهير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار الإعلان التشويقي الجديد للجزء الثاني من سلسلة "فينوم" قلق الجمهور من احتمالية تأجيل الفيلم، بسبب عدم تضمنه لموعد طرح عالمي.

ووفقًا لموقع "كوميك كون" الأمريكي، تضمن الإعلان التشويقي الأول موعدًا محددًا لطرح فيلم Venom: Let There Be Carnage المنتظر، في 24 سبتمبر/أيلول في أمريكا الشمالية.

وذكر الموقع، أن المشكلة تكمن في تأجيل عرض الفيلم عالميًا، إذ كان من المفترض طرحه في نيوزلندا 23 سبتمبر/تموز قبل أن يتأجل بشكل مفاجي.

وأعلنت دور العرض في نيوزيلندا تأجيل طرح فيلم "فينوم 2"، إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول، دون توضيح.





وأوضح الموقع، أن ما يحدث أصبح واقعًا مكررًا لمحبي السينما، إذ اعتاد الجمهور على سماع خبر تأجيل الأفلام منذ العام الماضي، مع ظهور جائحة كوفيد-19.

وأشار الموقع، إلى أن شركة الإنتاج السينمائي سوني لم تؤكد بعد خبر تأجيل طرح الفيلم عالميًا، لكن الاحتمالية تطرح نفسها بقوة.

فيلم "فينوم: فليكن هناك كارنج"، بطولة توم هاردي وودي هارلسون، ويستكمل قصة الوحش الخارق فينوم وصراعه ضد غريمه التقليدي كارناج.